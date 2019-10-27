Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta av tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığı iddiası
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta av tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığı iddiası

Kahramanmaraş'ta av tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığı iddiası

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun elinde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu kız kardeşi öldü.

Kahramanmaraş'ta av tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığı iddiası, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun elinde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu kız kardeşi öldü.

İddiaya göre, Kalealtı Mahallesi'nde ikamet eden H.K (12), kız kardeşi E.K. (10) ile mısır tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Çocuklar yolda oldukları sırada H.K'nin elinde bulunan av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.

Yaralanan E.K. ambulansla kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.K. ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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