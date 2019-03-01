Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Öldü

Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Öldü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Gedemenli İşhanı önünde Ali Rıza Karataş (28), arkadaşlarıyla aracına binerken aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ekrem Ö. (22) ile karşılaştı.

Husumetliler arasında çıkan tartışmada Ekrem Ö, av tüfeğiyle Karataş'a ateş etti. Yaralanan Karataş, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan zanlı Ekrem Ö'yü Kanlıdere Caddesi'nde yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Karataş, Kahramanmaraş, Güncel
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