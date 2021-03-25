Kahramanmaraş'ta ayakkabı tabanında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ayakkabı tabanında uyuşturucu madde ele geçirildi
25.03.2021 17:45
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ayakkabı tabanında uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ayakkabı tabanında uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçtaki kişinin üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 3 gram metamfetamin ile 10 gram bonzai ele geçirildi
Gözaltına alınan A.G. (21) sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.
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