KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ali C. idaresindeki 46 DC 582 plakalı otomobil, Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi Ayşe C. araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yaralıları araçtan çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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