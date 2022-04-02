KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

02.04.2022 15:07

Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 46 HG 079 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 6. kilometresinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı.

Kazada sürücü A.K. ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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