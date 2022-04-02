KAHRAMANMARAŞ - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 46 HG 079 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 6. kilometresinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı.
Kazada sürücü A.K. ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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