Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

CHP'li İşlek'ten, AKP'li Okur'un 'Kriz Yok. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz' Sözlerine Tepki: 'Siz Hiç Pazara İndiniz mi Bu Ekonomik Krizin...

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Kadın sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.