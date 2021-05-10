Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
10.05.2021 17:59
Kahramanmaraş'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.
Ramazan Özdemir'in (37) kullandığı 06 AY 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 30'ncu kilometresinde, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkisi, Ilıca yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Hasan Özdemir (79), Fatma Özdemir (80) ve Tugay Özdemir (17) hayatını kaybetti.
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