Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti

10.05.2021 17:59
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ramazan Özdemir'in (37) kullandığı 06 AY 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 30'ncu kilometresinde, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkisi, Ilıca yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

BİR AİLE YOK OLDU

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Hasan Özdemir (79), Fatma Özdemir (80) ve Tugay Özdemir (17) hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti

Ramazan Özdemir, Kahramanmaraş, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR (11)
  • Yavaş : Yavaş gidin yavaş kurallara uyun hız yapmayın diyeceğim ama bizim millet başına bir musibet gelmeyince akıllanmaz. Direksiyona geçen kendini yarış şoförü zannediyor Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Yasak bitmiş mi arkadaşlar : Bayram da el öpmesi serbest mi bayram şekeri covid ulaştırır.mi herkes dışarı da benim içerde oluşum dinen caizmi bu konuda cüppeli ne diyor. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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