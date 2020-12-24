KAHRAMANMARAŞ - Bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evin bacasından çıkan kıvılcımın neden olduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde Yaşar Üzüm'e ait evin bacasından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevler, çatı kısmındaki samanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.