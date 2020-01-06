Kahramanmaraş'ta bağ evlerini soyan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yapmaktan gözaltına alınan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi'ndeki bir bağ evinin balkon penceresinin demir korkuluğunu levye ile kıran hırsızlar, televizyon, valiz, battaniye ve kıyafet gibi ürünleri çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, başka bir bağ evinde de hırsızlığa teşebbüs olayı yaşandı. Bağ evinin pencere demir korkuluğunu levye ile kırarak bir miktar kablo, spiral, ahşap testeresi, bakır kazanı alan hırsızlar, çevre sakinlerini fark edince panikleyerek malzemeleri evin yanına bırakıp kaçtı. Polis ekipleri, detaylı yaptığı araştırma sonrasında olaya karışan Süleyman A. (27) ile son olayda yanında olan Yunus Emre P.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Suç aletleri 1 adet levye, 4 adet tornavida, 1 boru anahtarı ile olaylarda kullanılan araç ve çalınan malzemeler de ele geçirildi.



Her iki olayı da itiraf eden Süleyman A. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yunus Emre P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ