Kahramanmaraş'ta bahar şenliği müzik programları şehitlere saygı için iptal edildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında, 24-26 Mayıs tarihleri arasında planlanan her türlü konser ve müzik programın iptal edildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik güçlerine saygı için Bahar Şenlikleri kapsamında planlanan her türlü konser ve müzik programın iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 askerin şehadet haberinin Türk milletini derinden üzdüğü belirtilerek, "Üniversitemiz Bahar Şenlikleri kapsamında 24-26 Mayıs tarihleri arasında planlanan her türlü konser ve müzik programı iptal edilmiş olup diğer sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler devam edecektir. Ayrıca Pinhani konseri de iptal edilmiş olup saat 19.00'da Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde Pinhani Grubu ile söyleşi programı gerçekleştirilecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.