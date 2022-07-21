Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 56 kök Hint keneviri ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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