Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

21.07.2022 13:53
Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Pazarcık ilçesinde yaşayan E.Y'nin bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 56 kök Hint keneviri ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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