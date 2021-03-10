KAHRAMANMARAŞ - Bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
10.03.2021 17:27
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bakır atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bakır atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kurtuluş Mahallesi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan bir bakır işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.
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