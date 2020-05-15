Kahramanmaraş'ta bakır kazan hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bakır kazan hırsızlığı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 kişi yakalandı, 12 olay aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 12 Hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bir inşaattan 30 bin lira değerinde bakır kablo çalan ve bir ikametten bakır kazan çalan Ökkeş Z. (36), iki ayrı ikametten bakır kazan ve bir işlerinden cep telefonu çalan Ozan K. yakalandı.

Olayda çalınan bakır kazanlar ve cep telefonu ele geçirilirken 2 şüpheli de olayı itiraf ederek sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bir işyerinden cep telefonu ve bir bakkaldan yüklü miktar meşrubat çalan Ömer O. (25), Ahmet K.ve B. Z. olayları itiraf etti. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

6 ayrı işyerinin kapısını sert cisimle zorlayarak yazar kasalardaki paraları çalan Feti Ş. ve Gökhan E. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan 5 kişi cezaevine teslim edilirken, gözaltında olan 2 şüphelinin Emniyette sorgusu devam ediyor.