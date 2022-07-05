Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bozdağ'ın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu - Son Dakika

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