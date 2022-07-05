Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu

05.07.2022 16:40
Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmak isterken baraja düşen kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmak isterken baraja düşen kişi hayatını kaybetti.

Kılavuzlu Barajı kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak isteyen Adem Bozdağ (38), dengesini kaybederek suya düştü.

Yüzme bilmeyen Bozdağ, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri, şahsı sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bozdağ'ın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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