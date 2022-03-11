Kahramanmaraş'ta balıkçı satışı yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta balıkçı satışı yapan işletmeler denetlendi

11.03.2022 16:02
Kahramanmaraş'ta balıkçı satışı yapan işletmeler denetlendi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kentte balık satışı yapan işletmeleri denetledi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kentte balık satışı yapan işletmeleri denetledi.

Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini mümkün kılmak, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yasal sınırlamalara uyulup uyulmadığının tespiti için balık satışı yapılan noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, pazar yerleri başta olmak üzere balık satışı yapan dükkanlarda balık boyu ölçümleri ve diğer denetimler yapılarak tespit edilen aksaklıklar konusunda uyarılarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin güvenli gıda tüketmesi amacıyla kent genelinde gıda denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

Kentteki 23 su ürünleri perakende satış yerinin periyodik olarak denetlendiğini dile getiren Bilir, güvenli gıda tüketilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

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Kahramanmaraş, Balıkçılık, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta balıkçı satışı yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika


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