Kahramanmaraş'ta balkondan düşen öğretmen öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta dengesini kaybederek balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi A72 blokta oturan Harun Ay (44), iddiaya göre, birinci kattaki ikametinin balkonundan, aşağıdan atılan anahtarı almak için eğildiği sırada beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Ay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ay'ın, Doğukent Yaşar Gölcü İlköğretim Okulunda görev yaptığı öğrenildi.