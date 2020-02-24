Kahramanmaraş'ta banka şubesi kurşunlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta banka şubesi kurşunlandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta banka şubesi kurşunlandıKAHRAMANMARAŞ'ta bir banka şubesine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Kahramanmaraş'ta banka şubesi kurşunlandı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir banka şubesine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Müşterilerin de olduğu sırada yaşanan saldırıda, yaralanan olmazken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine, saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Kurşunun camdan içeri girdiği banka şubesinde yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesi ile çevresinde inceleme yapan ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay anında bankada bulunan müşterilerden Abdurrahman Yalçın, kırılan cam parçasının gözüne geldiğini belirterek, "Kredi kullanmak için içeride otururken, 'tak' diye bir ses geldi. Cam patladı. Cam parçası gözüme geldi" dedi.

Ali Su da bankada sıra beklediği anda olayın meydana geldiğini anlatarak, "Bir patlama sesi geldi. Dönüp baktığımızda kurşun deliği vardı Fakat nereden geldi, kimler tarafından atıldı göremedik. Herkes tedirgin oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Kahramanmaraş'ta banka şubesi kurşunlandı

Kahramanmaraş, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
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