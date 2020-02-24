Kahramanmaraş'ta bankanın camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta bankanın camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bankanın camına yorgun mermi isabet etti

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta banka şubesinin camına yorgun mermi isabet etmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Kahramanmaraş'ta banka şubesinin camına yorgun mermi isabet etmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki banka şubesinin camına yorgun mermi isabet etti.

Kredi başvurusu için bankada bulunan Abdurrahman Yalçın, kırılan cam parçasıyla gözünden hafif yaralandı.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi başvurusu için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği sırada bir anda camın kırıldığını ve cam parçalarının gözüne isabet ettiğini söyledi.

Banka müşterisi Ali Su da hesap işleriyle ilgilendiği sırada ses duyduğunu belirterek, "Baktığımızda camda kurşun deliği vardı. Nereden geldi ve kimler tarafından atıldı, orasını göremedik. Herkes tedirgin ve telaş içindeydi." ifadelerini kullandı.

Mermiyi ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ta bankanın camına yorgun mermi isabet etti

Kahramanmaraş, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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