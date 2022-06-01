KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

01.06.2022 22:09

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ü.C ve Ö.R.K'yi uyuşturucu kullandıkları sırada yakaladı.

Ö.R.K'nin evinde ebeveyn banyosunda oluşturulan alanda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler, saksılarda ekili 9 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, Hint keneviri tohumu ile düzeneğe el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika
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