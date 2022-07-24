Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

24.07.2022 11:11
Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 27 AIK 725 plakalı otomobil, Fındık Mahallesi mevkisinde Adatepe Barajı göletine devrildi. ?

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan Burakcan Doğan (24), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Araçtaki Alihan Ördek'in (27) cenazesi ise dalgıç ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesine gönderildi.

Ördek'in Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da düşük ayarlı altınları piyasa sokmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı Diyarbakır'da düşük ayarlı altınları piyasa sokmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı Sıcaktan tansiyonu yükselip aort damarı yırtıldı, erken müdahaleyle kurtarıldı Sıcaktan tansiyonu yükselip aort damarı yırtıldı, erken müdahaleyle kurtarıldı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:44 Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun
10:22 Fiyatlar yerli turistler için çok yüksek! Trabzon Uzungöl'den gelen görüntü gündem oldu
10:16 Gülşen'in konserine kaymakamlık engeli! Şile'de sahne alacaktı
10:10 Bursa'da korkunç olay! İcra ekibi çöp evde 1 yıldır kilitli olan çocuk buldu
09:54 Teröristlerle silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İfadeleri şaşırttı: Biz değiliz
09:47 PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
09:41 Yıllardır aktif siyasette yer almayan MHP'li Oktay Vural sessizliğini bozdu: Yeni sistem sağlıklı işlemiyor
09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 11:11:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement