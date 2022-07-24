Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobilde ölenlerin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobilde ölenlerin cenazesi defnedildi

24.07.2022 19:19
Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobilde ölenlerin cenazesi defnedildi

Kahramanmaraş'ta otomobilin baraj göletine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden astsubay ile arkadaşının cenazesi Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta otomobilin baraj göletine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden astsubay ile arkadaşının cenazesi Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 27 AIK 725 plakalı otomobil, Fındık Mahallesi mevkisinde Adatepe Barajı göletine devrildi. ?

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan Burakcan Doğan (24), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Araçtaki Alihan Ördek'in (27) cenazesi ise dalgıç ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Ördek'in Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ördek ve Doğan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Ördek ile Doğan'ın cenazesi Fındık Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Törene, Ördek ile Doğan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobilde ölenlerin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobilde ölenlerin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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