Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu - Son Dakika
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Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu

28.08.2022 15:48
Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu

Kahramanmaraş'ta baraj göletine düşen ablalarını kurtaran iki erkek kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta baraj göletine düşen ablalarını kurtaran iki erkek kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Menzelet Mesire Alanı, Menzelet Barajında meydana geldi. Menzelet Mesire alanı içerisinde piknik yapan aile bireylerinden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen ablasları İ.Ö'yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi. Halil İbrahim Özbir ve İdris Özbir, ablalarını kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamayarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin 15 dakikalık arama kurtarma çalışması sonucu iki kardeşin cansız bedeni baraj göletinden çıkarıldı.

2 kardeşin cansız bedenleri tekneye alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu - Son Dakika
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