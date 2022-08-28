Olay, Onikişubat ilçesi Menzelet Mesire Alanı, Menzelet Barajında meydana geldi. Menzelet Mesire alanı içerisinde piknik yapan aile bireylerinden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen ablasları İ.Ö'yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi. Halil İbrahim Özbir ve İdris Özbir, ablalarını kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamayarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu - Son Dakika

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