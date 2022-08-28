Göle düşen İrem'i kurtarmak isteyen 2 kardeşi boğuldu - Son Dakika
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Göle düşen İrem'i kurtarmak isteyen 2 kardeşi boğuldu

28.08.2022 16:25
Göle düşen İrem'i kurtarmak isteyen 2 kardeşi boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj gölüne düşen kız kardeşleri İrem Özbir'i (23) kurtarmak isteyip, suya giren Halil İbrahim (22) ve İdris Özbir (25) boğuldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj gölüne düşen kız kardeşleri İrem Özbir'i (23) kurtarmak isteyip, suya giren Halil İbrahim (22) ve İdris Özbir (25) boğuldu. Kıyıya çıkarılan İrem Özbir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet Barajı mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle baraj gölü kenarında piknik yapan İrem Özbir, iddiaya göre, ayağı kayınca suya düştü. İrem Özbir'in gölde çırpındığını gören kardeşleri Halil İbrahim ve İdris Özbir, hemen suya atladı. İkili, kardeşlerini kıyıya çekip, boğulmaktan kurtarırken, kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı dalgıçlarının 15 dakikalık çalışması sonrasında da Halil İbrahim ve İdris Özbir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. İrem Özbir'e ise ambulansta müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgedeki incelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Göle düşen İrem'i kurtarmak isteyen 2 kardeşi boğuldu - Son Dakika
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