Kahramanmaraş'ta barınma sorunu yaşayan öğrenciler misafirhanelere yerleştirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni akademik yılda barınma sorunu yaşayan öğrencileri kentteki otel ve misafirhanelere yerleştirdi.

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması adına "Şehrimizde üniversite okuyan öğrencilerimizin her zaman yanındayız." başlıklı afiş hazırlayarak billboardlardan ve sosyal medyadan paylaştıklarını belirtti.

Üniversite hayatına adım atan ancak konaklama sorunu yaşayan tüm öğrencilere kapılarının açık olduğunu aktaran Güngör, bu kapsamda kent merkezinde 3 ayrı otel kiraladıklarını bildirdi.

Güngör, Büyükşehir Belediyesi olarak Valilik ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hem üniversite hem Necip Fazıl Kültür Merkezi hem belediyemiz önünde hem de sosyal medya üzerinde iletişim noktaları oluşturduk. 'İhtiyaç duyan öğrencilerimiz varsa müracaat etsin.' diyerek. Şehrimizdeki otel ve misafirhaneleri öğrencilerimize açtık. Öğrencilerimiz başvurdular ve şu ana kadar 300 öğrencimizi de yerleştirdik. Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak. Belediye olarak kurumlarımızla iş birliğinde öğrencilerimize gerekli konaklama imkanı sunmuş olacağız."

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2 bin kişi kapasiteli yurdunun kasımda hizmete açılacağını belirten Güngör, bu kapsamda başvuru yapan tüm öğrencilerin yurtlara yerleşmiş olacağını söyledi. Güngör, "Kimse 'Bu şehirde yurt bulamadık, konaklayacak yer bulamadık.' diyemeyecek." ifadesini kullandı.