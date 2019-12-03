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Kahramanmaraş'ta bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu sürücü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu sürücü yaşamını yitirdi.
Suriyeli Mulla Elahmet'in kullandığı plakasız motosiklet, Elbistan- Nurhak kara yolu şeker fabrikası mevkisinde bariyerlere çarptı.
İlk müdahalesi polis memurlarınca yapılan Elahmet, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elahmet, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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