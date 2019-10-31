Kahramanmaraş'ta başarılı öğrencilere madalya verildi

Kahramanmaraş'ta Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen turnuva ve etkinliklerde dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı ÇOGEP kapsamında geçen ay başlatılan emniyet futbol turnuvasının tamamlanmasının ardından başarılı öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreni öncesinde öğrencilere, "Aile içi iletişim ve arkadaşlık seçimi, zararlı alışkanlıklar, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı" konu başlıklarında sosyal hizmet uzmanı Nida Sabancı, psikolog Çağrı Seyfi Moroğlu ve Hülya Bademli tarafından seminer verildi.

Seminerin ardından, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve öğretmenler tarafından öğrencilere madalyaları takdim edildi.