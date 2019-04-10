Kahramanmaraş'ta Başkanlar Mazbatalarını Aldı

Kahramanmaraş
'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Hayrettin Güngör
ile merkez Onikişubat
Belediye Başkanlığına seçilen Hanefi Mahçiçek
ve Dulkadiroğlu
Belediye Başkanlığına seçilen Necati Okay
mazbatalarını alarak görevlerine başladı.
Güngör, Mahçiçek ve Okay'a mazbatalarını, adliyede düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Şeker
verdi.
Daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Büyükşehir Belediyesine geçen Güngör, personel ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Güngör, burada yaptığı konuşmada, yeni bir göreve başladıklarını belirterek, başta AK Parti
ve MHP
teşkilatları olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.
Süreci kırmadan, dökmeden atlattıklarını anlatan Güngör, şöyle devam etti:
"Biz oy veren ve vermeyen bütün hemşehrilerimizin başkanı olacağımıza söz vermiştik. Bu sözümü tekrarlıyorum. Biz herkesin belediye başkanı olacağız. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Kırmadan, dökmeden birleştirici bir ruhla, partimizin ilkeleri çerçevesinde bu süreci yürüteceğiz. Bizim çalışmamız lazım. Sizin hakkınızı korumamız lazım. Bu şehrin ihtiyaçların yerine getirmemiz lazım. Yine görüşeceğiz ancak tebrikleri kısa tutmak istiyoruz. Her zaman ulaşılabilir olacağız. Bize ulaşacaksınız."
Güngör, 10 Nisan
'ın doğum günü olduğunu belirterek, mazbatasını böyle bir günde almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Görevi devreden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç
ise Güngör'e çalışmalarında başarılar diledi.
Erkoç, Güngör'e belediye başkanlığı mührü ile TBMM tarafından verilen "Kahraman" unvanının beratı ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nın saklandığı özel kasanın anahtarını teslim etti.
AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir
ve Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç
Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan
'ın da katıldığı törende Güngör, tebrikleri kabul etti.
Programın ardından, Güngör'ün genel sekreterliğini yaptığı Türkiye
Belediyeler Birliği'nden belediyeye hibe edilen 6 iş makinesinin de anahtar teslimi yapıldı.