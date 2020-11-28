Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 101. yıl dönümü anısına Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 101. yıl dönümü anısına Türk bayrağı dağıtıldı

28.11.2020 14:59
Kahramanmaraş'ta

Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş Kalesi'nde 101 yıl önce Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesinin yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş Kalesi'nde 101 yıl önce Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesinin yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, gazetecilere, 101 yıl önce bugün, şehrin emperyalist güçler tarafından işgal edilmeye çalışıldığını, ecdadın dillere destan ve onurlu bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Keleş, Anadolu'da Kahramanmaraş'ın bağımsızlık mücadelesinde işgale karşı topyekun gösterdiği direniş ile öncü ve örnek şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'de milli mücadelenin kıvılcımını çaktığını belirten Keleş, şunları aktardı:

"Bayrak olayı tarihte hiç bir millete nasip olmamış hiçbir milletin göstermediği cesaret örneği ortaya koymuş büyük bir diriliş şuurunun büyük bir kurtuluş idrakinin ortaya çıkmasıdır. Bir cuma günü kalesinde işgalci güçlerin bayrağı dalgalanan bir camide cuma namazı kılınamayacağını idrak eden büyük bir milletin bu idraki, kıyama dönüştürdüğü günün adıdır. Biz onların torunları olarak onların isimlerini ve bu kıyamlarını bu hareketlerini asla unutmayacağız. Önemli olanda budur. Biz Rıdvan Hoca, Aslan Bey ve Sütçü İmam'ların torunları olarak asla ve asla onların bırakmış oldukları bu mirası unutmayacağız. Bu mirası hem kendimiz, çocuklarımız ve bizden sonra gelecek nesillere de aynı duyarlılıkla aynı şuurla taşımayı addediyoruz. Önemli olanda kurtuluşta bunu anlamaktır. Bizim sembolik olarak bayrak dağıtmamızdan daha önemli olan bu anlayışın ruhlarımızda gönüllerimizde kalplerimizde diri tutulmasıdır. "

Bayrak olayı

Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 Cuma günü indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi. Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen Türk bayrağını kale burçlarına dikip cuma namazını da orada kıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Türk Bayrağı, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Bayrak olayı'nın 101. yıl dönümü anısına Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi
Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum         
15:06
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi         
12:11
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 15:26:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 101. yıl dönümü anısına Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei