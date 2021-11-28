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Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 102. yıl dönümü kutlandı

28.11.2021 16:42
Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 102. yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş Kalesi'nden Fransız bayrağının indirilerek, yerine Türk bayrağı çekilmesinin 102. yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi.

Kahramanmaraş Kalesi'nden Fransız bayrağının indirilerek, yerine Türk bayrağı çekilmesinin 102. yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki Rıdvan Hoca'nın kabri başında gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Binlerce vatandaşın katıldığı Atatürk Meydanı'ndaki programda da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Avukat Mehmet Ali Bey'in (Kısakürek) "Alem-i İslam'a Hitap Beyannamesi"nin okunduğu programda, kent protokolü ve vatandaşlar Kahramanmaraş Kalesi'ne kadar Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı konuşmada, 102 yıl önce şehrin emperyalist güçler tarafından işgal edilmeye çalışıldığını, kahraman ecdadın birçok cephede şehri kurtarmak adına mücadele verdiğini söyledi.

Bir cuma sabahı ecdadın Ulu Cami etrafında toplanarak Kahramanmaraş Kalesi'ne yürüdüğünü anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bir cuma sabahı Ulu Cami etrafında ecdadımız toplanmıştı ve konu kurtuluştu. Emperyalist Fransızların burada göstermiş olduğu cüretti. O hışımla ecdat cuma namazı için toplanmıştı. Rıdvan Hoca da vaktine hazırdı. Rıdvan Hoca hutbeye çıktı. Cumanın kılınmasının şartlarından birinin bayrağın yerine asılması olduğunu ifade etti. Rıdvan Hoca'nın sözüyle ecdat vaktine hazır olarak kaleye hücum etti tekrar ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekti. Bu vesileyle bu vatanı bize bırakan ecdadımızı, ebediyete uğurladığımız gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bizim bayrağımız, istikbalimizin, istiklalimizin, bağımsızlığımızın, kurtuluşumuzun ve merhametimizin simgesidir. Ümmetin ümididir."

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ve mehter takımı gösteri sundu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile çok sayıda kurum müdürü ve vatandaş katıldı.

Bayrak Olayı

Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 Cuma günü indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslam'a Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi. Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen Türk bayrağını kale burçlarına dikip cuma namazını da orada kıldı.

Kahramanmaraş'ta Bayrak olayı nın 102. yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş'ta Bayrak olayı nın 102. yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş'ta Bayrak olayı nın 102. yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş'ta Bayrak olayı nın 102. yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş'ta Bayrak olayı nın 102. yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş, Milletvekili, Türk Bayrağı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Bayrak olayı'nın 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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