Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta bayram hareketliliği
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Kahramanmaraş'ta bayram hareketliliği

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarda alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ta bayram hareketliliği, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarda alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramı alışverişini arife gününe saklayan vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Her köşe başına farklı bir ürünün satıldığı kentte özellikle bayram şekeri, çocuk giyim ve ayakkabı en çok alınan ürünlerin başında yer alıyor. Bayram şekerleri ise insanların vazgeçemediği lezzetler arasından tezgahları renklendirdi. 10 ile 50 lira arasında satışı yapılan şekerlere ise talep bir hayli fazla.

Kahramanmaraş'ta 3 gündür hareketliliğin devam ettiğini söyleyen esnaf Ali Dana, "Önceki bayramlara göre bu bayramda aynı ilgiyi göremiyoruz. Alışveriş biraz düştü ancak, son 3 gündür çok güzel alışverişler yapılıyor. İnsanlar önce çocuklarına, sonra bayanlara son olarak ta erkekler kendilerine bir şeyler alıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Güncel
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