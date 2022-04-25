Kahramanmaraş'ta bayram tatili boyunca dronlu trafik denetimi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta bayram tatili boyunca dronlu trafik denetimi yapılacak

25.04.2022 11:16
Kahramanmaraş'ta bayram tatili boyunca dronlu trafik denetimi yapılacak

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatilinin sorunsuz geçmesi adına-30 Nisan ile 1-4-6-7-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında dronlu denetim yapacak.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatilinin sorunsuz geçmesi adına-30 Nisan ile 1-4-6-7-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında dronlu denetim yapacak.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağı değerlendirilen 29-30 Nisan ile 1-4-6-7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde, Kahramanmaraş'ta dron ile trafik denetimi gerçekleştirileceği belirtilerek, "Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen 'sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek' gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır. Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, kırmızı ışık ihlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor

Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Mayıs, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta bayram tatili boyunca dronlu trafik denetimi yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Köye inen kurt köpeği evden aldı!
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
11:00 Manavla kadının kavgası savaşa dönüştü! Sopalar konuştu
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bayram tatili boyunca dronlu trafik denetimi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement