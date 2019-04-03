Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Belediye Ekiplerinden Karla Mücadele

Kahramanmaraş'ta Belediye Ekiplerinden Karla Mücadele

46 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı devam eden bölgelerde mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Belediye Ekiplerinden Karla Mücadele, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı devam eden bölgelerde mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı olan bölgelerde temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Andırın ilçesinde kar yağışı süren Akgümüş ve Yenidemir mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda kar temizleme çalışmaları yapıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede, yolların kapanmaması için çalışmalara devam ediliyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde de Yeşiltepe ve Bertiz mahallelerine ulaşımı sağlayan Yedikuyular bölgesinde kar yağışına karşılık yolun kapanmaması için ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:18 Kaynak: AA

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