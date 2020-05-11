Kahramanmaraş'ta berberler randevuyla müşteri almaya başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta berberler randevuyla müşteri almaya başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugünden itibaren randevulu olarak müşteri almaya başladı. Berberler, ilk bir hafta, tüm randevuların dolu olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri 21 Mart'ta saat 18.00 itibariyle durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları, bu sabah saat 09.00 itibariyle açılarak, müşteri kabul etmeye başladı. Berber Erdi Yüceyıldız, koronavirüsten önce aynı anda 4 müşteri kabul ettiklerini, şu an ise sadece 2 müşteri alabildiklerini belirtti.

'BİR HAFTALIK RANDEVU DOLU'

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilediklerini kaydeden Yüceyıldız, "Yeni dönemde bir koltuk boş, bir koltuk dolu olacak şekilde müşterilerimizi alıyoruz. Müşterilerimizi içeri alırken dezenfektan kullanıp, maske veriyoruz. Bizler de eldiven, maske, siperlik ve önlük takıyoruz. Ayrıca tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Müşterileri şu an birer saat arayla verdiğimiz randevu saatlerinde alıyoruz. Bayram yoğunluğu gibi yoğunluk yaşıyoruz diyebiliriz, çünkü randevularımız çok yoğun. Mesai kısıtlaması olduğu için önümüzdeki haftanın tüm randevuları dolu" diye konuştu.