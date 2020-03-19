Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Durdu Şahin (30) idaresindeki 46 D 0151 plakalı beton mikseri, Göksun-Elbistan kara yolu Karaelbistan Mahallesi girişinde, yolun kaygan olmasının da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.


Kazada sürücü ile yanında bulunan Turgay Koca (47) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi         
20:06
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı         
18:02
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı         
16:43
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:27:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]