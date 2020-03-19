Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Durdu Şahin (30) idaresindeki 46 D 0151 plakalı beton mikseri, Göksun-Elbistan kara yolu Karaelbistan Mahallesi girişinde, yolun kaygan olmasının da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Turgay Koca (47) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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