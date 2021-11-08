Urhal, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.

Son Dakika › Güncel › Samsun Emniyet Müdürü Urhal, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası için direksiyon başına geçti - Son Dakika

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