Samsun Emniyet Müdürü Urhal, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Urhal, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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