KAHRAMANMARAŞ - Bıçakla yaralama - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Bıçakla yaralama

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi'nde A.K. (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan A.K. telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istedi. A.K. kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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