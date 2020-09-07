Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta aralarında husumet olan Mikail Gürdal (36) ile Mehmet Şeker (46), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Gürdal olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan Şeker'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan Mikail Gürdal ile Mehmet Şeker dere kenarında karşılaştı ve tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü ve suç kayıtları olan Gürdal ile Şeker birbirlerini bıçakladı.