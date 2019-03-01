Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesinde iddiaya göre, Ökkeş Kazancı (18) ile Sezer Türkeş (20) arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Kazancı, bıçakla Türkeş'i göğsünden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Türkeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan Kazancı'yı suç aletiyle Bayazıtlı Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan Kazancı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:58 Kaynak: AA

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