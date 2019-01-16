Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'taki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'taki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.



Azerbaycan Bulvarı'nda seyreden belediye otobüsünde bir kadını sözle taciz ettiği iddia edilen K.Y. ile iki genç arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, bıçakla yüzünden yaralandı. Kavgaya karışan iki zanlı olayın ardından kaçtı.



K.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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