Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

55 dakika önce

Kahramanmaraş'ta iki grup arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta iki grup arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce trafik kazasına karışan iki grup bir iş yeri önünde karşılaştı. Şahıslardan biri tartışma sonrası elindeki bıçakla ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bacağından yaralayıp kaçtı.

Bıçaklanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

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