Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
55 dakika önce
Kahramanmaraş'ta iki grup arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta iki grup arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu
İlçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce trafik kazasına karışan iki grup bir iş yeri önünde karşılaştı. Şahıslardan biri tartışma sonrası elindeki bıçakla ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bacağından yaralayıp kaçtı.
Bıçaklanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:46 Kaynak: İHA
Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı
Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış
İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor