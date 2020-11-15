Bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bıçaklı kavga: 1 yaralı

15.11.2020 09:41

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A. (20), merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yürürken otomobille yanına gelen kişilerle tartışmaya başladı.

Kız meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan S.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobili takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu Batı Çevre Yolu bulvarında H.H. (20) ve M.A.Ş'yi (20) yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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