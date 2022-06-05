KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

05.06.2022 00:36

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç. (23) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan F.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Ekiplerce araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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