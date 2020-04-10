Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgaya karışanlara sosyal mesafeyi ihlal cezası - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgaya karışanlara sosyal mesafeyi ihlal cezası
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan ve bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheliye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan ve bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheliye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde aralarında "alacak meselesi" bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştığı belirlenen S.A, H.A. ve S.O, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli 3 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:56 Kaynak: AA
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