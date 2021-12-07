Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Düğün Salonu'nda "Ekinözü Bilime Yürüyor" sloganıyla düzenlenen şenlikte, 40 öğretmen ve 80 öğrenci tarafından hazırlanan 50 proje yer aldı.

Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur, yapılan çalışmaları çok beğendiğini belirterek, öğrencilerin bilime ilk adım atışlarına şahit olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Onur, öğrencilerin şenlik nedeniyle bilimi daha çok sevmelerini ve gelecekte ülkeye önemli hizmetlerde bulunmalarını temenni ettiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Bilal Eker de bilim şenliği sayesinde çocukların üretmeyi öğrendiğini ve geleceğe dönük umut verici planlar yapmaya başladığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da ilçenin kırsal mahallelerden oluştuğunu ve çocukların sınırlı imkanlarla da olsa umut verici projelere imza attığını gördüklerini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da öğrenci ve öğretmenlerin çalışmasıyla oluşturulan 50 projenin sergilendiği şenlikte, robotik kodlamadan yöresel el sanatlarına kadar birçok ürünün yer aldığına işaret etti.???????