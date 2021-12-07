Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenlendi

07.12.2021 12:46
Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Düğün Salonu'nda "Ekinözü Bilime Yürüyor" sloganıyla düzenlenen şenlikte, 40 öğretmen ve 80 öğrenci tarafından hazırlanan 50 proje yer aldı.

Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur, yapılan çalışmaları çok beğendiğini belirterek, öğrencilerin bilime ilk adım atışlarına şahit olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Onur, öğrencilerin şenlik nedeniyle bilimi daha çok sevmelerini ve gelecekte ülkeye önemli hizmetlerde bulunmalarını temenni ettiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Bilal Eker de bilim şenliği sayesinde çocukların üretmeyi öğrendiğini ve geleceğe dönük umut verici planlar yapmaya başladığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da ilçenin kırsal mahallelerden oluştuğunu ve çocukların sınırlı imkanlarla da olsa umut verici projelere imza attığını gördüklerini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da öğrenci ve öğretmenlerin çalışmasıyla oluşturulan 50 projenin sergilendiği şenlikte, robotik kodlamadan yöresel el sanatlarına kadar birçok ürünün yer aldığına işaret etti.???????

milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Hisarcık, Ekinözü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım'' 12:39 Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''
Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 11:56 Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Antalya'da şiddetli fırtına! Dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durdu 11:29 Antalya'da şiddetli fırtına! Dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durdu Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son Dakika Haberleri
12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var
12:39 Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''
12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var         
12:43
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!         
09:55
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement