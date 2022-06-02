Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi

02.06.2022 18:16
Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 382 adet ait sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 382 adet ait sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesi Cüceli Mahallesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 382 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü K.Y. (42) hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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