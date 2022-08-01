Kahramanmaraş'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ev yangını korkuttu

01.08.2022 21:48
Kahramanmaraş'ta ev yangını korkuttu

Kahramanmaraş'ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan daireden yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, 3 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Dairede maddi hasara neden olan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika

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