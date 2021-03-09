Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Bir evde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Gazi Mehmet Kasımoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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