Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

06.03.2022 11:15
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Şeyhadil Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki 2 katlı evin alt katında elektrik panosunda yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, panonun yanındaki odaya da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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