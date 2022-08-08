Kocasını tüfekle kızını zehirleyerek öldürmüş - Son Dakika
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Kocasını tüfekle kızını zehirleyerek öldürmüş

08.08.2022 14:20
Kocasını tüfekle kızını zehirleyerek öldürmüş

Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin kemiklerine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin kemiklerine ulaşıldı. Namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlenen kadın ile oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.'nin kaybolduğunu, anneannesi H.T.'ye sorduğunda Almanya'ya gittiğini söylediğini, ancak yaptığı araştırmada bir ize ulaşamadığını belirtti. Polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.'nin izine rastlamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için 4 ay önce, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi.

Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Yeniden bilgisine başvurulan kayıp Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızı, annesinin Almanya'ya gittiğine inanmadığını, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Özel ekibin araştırmalarında Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu belirlendi. Baba ve kızın aile içi cinayet kurbanı olabileceğini değerlendiren özel ekip, kayıp kişilerin öldürüldüğünü belirledi.

Özel ekip, A.T.'nin eşi H.T. (75) ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.T., sorgusunda suçunu itiraf etti.

1997'de namus meselesi yüzünden A.T. ile tartıştığını, tartışmanın sonunda kocasını av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, 3 yıl sonra 2000 yılında da kızı Z.T.'yi yemeğine kattığı zehirle öldürdüğünü, onun cesedini de bir fıçıya koyup eşinin cesedinin üzerine gömdüğünü söylediği öğrenildi. Daha sonra eve götürülen H.T., savcı ve polislere kocasıyla kızını gömdüğü yeri gösterdi.

İş makinesiyle başlatılan kazı çalışmalarına arkeologlar da katıldı. Kazı ekibi önce Z.T.'nin, onun altında da babası A.T.'nin kemiklerini buldu. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını tüfekle kızını zehirleyerek öldürmüş - Son Dakika

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