Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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